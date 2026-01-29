巨人は２９日、公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」の松崎さやさんがＳＨＡＲＰ台湾のＡＱＵＯＳスマートフォン年間アンバサダーに起用されることを発表した。

現役の「ＶＥＮＵＳ」が球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初めて。巨人はこれまでに３軍遠征やＯＢ戦を台湾で行っており、２４年３月には球団創設９０周年事業として台北ドームで親善試合を実施。昨年はマスコットの現地公演も行っており、日台の交友を深めてきた。２４年から「ＶＥＮＵＳ」のメンバーの松崎さんは今後アンバサダーとしてテレビＣＭやポスター、カタログなどのモデルとして活動し、台湾で行われる同社のイベントにも参加予定となっている。松崎さんのコメントは以下の通り。

「この度、台湾ＳＨＡＲＰのＡＱＵＯＳ携帯アンバサダーに起用いただき、大変光栄に思っております。最初にお話をいただいた時は『夢かな？』と思うくらいとてもびっくりしました。昨シーズンはＶＥＮＵＳとして９月にＰａｓｓｉｏｎ Ｓｉｓｔｅｒｓ（中信兄弟）とのコラボ、そして１２月のＶＥＮＵＳ ＰＲＩＤＥ公演と２回にわたって台湾を訪れ、たくさんのご縁に恵まれました。行くたびに大好きになる台湾でお仕事ができることに本当に感動しています。チアの注目度がとても高い台湾でＡＱＵＯＳ携帯のアンバサダーとして活動することで、今度は私が日台の架け橋にもなれるよう頑張っていきます」