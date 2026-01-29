【1000円台手土産】宮城出身の編集者が虜。40年以上愛される塩釜の絶品シャーベット

料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのはオレンジページnet編集部・ワタナベ。宮城県出身の私がイチオシする、地元の絶品スイーツがこちら！

塩釜市にある老舗洋菓子店「シャンドマルス ヤマギシ」で、40年以上にわたって販売されている「オレンジシャーベット」。数年前、母の知り合いのグルメなご婦人からいただいたことをきっかけに、そのおいしさの虜に。先日も年末年始に帰省した際、実家のある仙台市から車で出かけて購入してきました。

「シャンドマルス ヤマギシ」のオレンジシャーベット 5個入

店舗販売は、5個入り【1時間持ち歩き用】1890円、【2時間持ち歩き用】1998円（ともに税込み）。オンラインショップあり。

「シャンドマルス ヤマギシ」は創業67年と歴史のあるお店。ちょっとレトロな水色の袋を開けると、半分にカットされたオレンジが。皮をそのまま使った器の中には、オレンジ果汁入りのシャーベットがぎっしりと詰まっています。

おもな原材料は「オレンジ、牛乳、砂糖」。シンプルながらも、フレッシュなオレンジの果肉をスプーンで一つ一つていねいにくりぬき、果汁を手絞りして裏ごしするなど、かなり手間暇かけて作られています。

袋からシャーベットを取り出すと、さわやかなオレンジの香りが広がります。香料などは使わず、素材を生かしているそう。オレンジの器の大きさがほぼ均一なのにも、こだわりを感じます。

「オレンジシャーベット」、ここも推せる！

●シャーベットなのに、なめらかで柔らかな食感

スプーンですくって驚くのが、そのなめらかさ。シャーベットというとシャリシャリとしたイメージですが、ふわっと柔らかな口当たりです。私は表面がほんの少し溶けてから食べるのが、個人的に好き。

●オレンジのさわやか＆ミルクのクリーミーな味わい

そして、その味わいはというと、さわやか＆クリーミー。オレンジのさっぱりとした酸味とやさしい甘み、ミルクのまろやかさが一体になって、ひと口食べるごとになんともいえぬ多幸感。あまりのおいしさに、毎回、オレンジの皮ギリギリまで食べてしまいます(笑)。

こちらの商品、オンラインでも購入可能。また、宮城県塩釜市のふるさと納税返礼品にもなっているそう。ぜひ一度食べてみてください。

JR塩釜駅、目の前にある店舗。

おいしいもの帖 No.102 シャンドマルス ヤマギシ「オレンジシャーベット」

【お持ち帰り】1時間持ち歩き用・1890円、2時間持ち歩き用※発泡スチロール箱入り・1998円（ともに税込み）【発送】※ドライアイス・発泡スチロール箱入り・2106円（税込み、送料別）／宮城・塩釜／おすすめシーン・手土産や贈答品、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに

【お持ち帰り】1時間持ち歩き用・1890円、2時間持ち歩き用※発泡スチロール箱入り・1998円（ともに税込み）【発送】※ドライアイス・発泡スチロール箱入り・2106円（税込み、送料別）／宮城・塩釜／おすすめシーン・手土産や贈答品、お茶会、来客時のお茶うけ、自分へのごほうびに ※オンラインショップ SHOP DATA シャンドマルス ヤマギシ

宮城県塩釜市東玉川町8-12

TEL：:022-362-5546

営業時間：9:30〜19:00 月曜定休

