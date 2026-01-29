【トルコ】
雇用統計（12月）16:00　
予想　N/A　前回　8.6%（失業率)

【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想　1.75%　前回　1.75%

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（12月）18:30　
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　3.0%　前回　2.9%（前年比)

南ア中銀政策金利（1月）22:00
予想　6.5%　前回　6.75%

【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想　N/A　前回　3.0%（前年比)

ユーロ圏景況感指数（1月）19:00
予想　96.8 　前回　96.7

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（1月）19:00
予想　-12.4　前回　-12.4

【カナダ】
国際商品貿易（11月）22:30　
予想　N/A　前回　-5.8億カナダドル

【米国】
貿易収支（11月）22:30　
予想　-450.0億ドル　前回　-294.0億ドル

新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
予想　20.4万件　前回　20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）　
予想　185.1万件　前回　184.9万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想　4.9%　前回　4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　-1.9%　前回　-1.9%（単位労働費用・前期比)

耐久財受注（確報値）（11月）30日00:00
予想　N/A　前回　（前月比)
予想　N/A　前回　（輸送除くコア・前月比)

製造業新規受注（11月）30日00:00
予想　0.5%　前回　-1.3%（前月比)

卸売在庫（確報値）（11月）30日00:00
予想　N/A　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　-0.4%（卸売売上高・前月比)


※予定は変更されることがあります。