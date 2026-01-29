これからの予定【経済指標】
【トルコ】
雇用統計（12月）16:00
予想 N/A 前回 8.6%（失業率)
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（12月）18:30
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
南ア中銀政策金利（1月）22:00
予想 6.5% 前回 6.75%
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想 N/A 前回 3.0%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（1月）19:00
予想 96.8 前回 96.7
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（1月）19:00
予想 -12.4 前回 -12.4
【カナダ】
国際商品貿易（11月）22:30
予想 N/A 前回 -5.8億カナダドル
【米国】
貿易収支（11月）22:30
予想 -450.0億ドル 前回 -294.0億ドル
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）
予想 185.1万件 前回 184.9万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 4.9% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 -1.9% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
耐久財受注（確報値）（11月）30日00:00
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 N/A 前回 （輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（11月）30日00:00
予想 0.5% 前回 -1.3%（前月比)
卸売在庫（確報値）（11月）30日00:00
予想 N/A 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.4%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更されることがあります。
雇用統計（12月）16:00
予想 N/A 前回 8.6%（失業率)
【スウェーデン】
スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（12月）18:30
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
南ア中銀政策金利（1月）22:00
予想 6.5% 前回 6.75%
【ユーロ圏】
ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想 N/A 前回 3.0%（前年比)
ユーロ圏景況感指数（1月）19:00
予想 96.8 前回 96.7
ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（1月）19:00
予想 -12.4 前回 -12.4
【カナダ】
国際商品貿易（11月）22:30
予想 N/A 前回 -5.8億カナダドル
【米国】
貿易収支（11月）22:30
予想 -450.0億ドル 前回 -294.0億ドル
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
予想 20.4万件 前回 20.0万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）
予想 185.1万件 前回 184.9万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 4.9% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 -1.9% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
耐久財受注（確報値）（11月）30日00:00
予想 N/A 前回 （前月比)
予想 N/A 前回 （輸送除くコア・前月比)
製造業新規受注（11月）30日00:00
予想 0.5% 前回 -1.3%（前月比)
卸売在庫（確報値）（11月）30日00:00
予想 N/A 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.4%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更されることがあります。