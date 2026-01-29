テクニカルポイント ドルカナダ、急速な下降トレンド、売られ過ぎゾーン入り

1.4020　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3903　一目均衡表・雲（上限）
1.3896　100日移動平均
1.3867　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3831　200日移動平均
1.3817　一目均衡表・雲（下限）
1.3787　21日移動平均
1.3730　10日移動平均
1.3723　一目均衡表・基準線
1.3717　一目均衡表・転換線
1.3593　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3554　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3521　現値

　ドルカナダは、急速な下降トレンドを示している。短期的な相場過熱感を示すＲＳＩ（１４日）は２３．２に低下しており、３０を下回る「売られ過ぎゾーン」に入っている。主要なテクニカルポイントはすべて上方に位置している。ボリンジャーバンド下限とエンベロープ下限は１．３５台に低下してきているが、移動平均線や一目均衡表関連のポイントはいずれも１．３７台から上に位置している。目先は、戻り売りの水準を探る展開となりそうだ。