テクニカルポイント ドルカナダ、急速な下降トレンド、売られ過ぎゾーン入り テクニカルポイント ドルカナダ、急速な下降トレンド、売られ過ぎゾーン入り

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドルカナダ、急速な下降トレンド、売られ過ぎゾーン入り



1.4020 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3903 一目均衡表・雲（上限）

1.3896 100日移動平均

1.3867 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3831 200日移動平均

1.3817 一目均衡表・雲（下限）

1.3787 21日移動平均

1.3730 10日移動平均

1.3723 一目均衡表・基準線

1.3717 一目均衡表・転換線

1.3593 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3554 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3521 現値



ドルカナダは、急速な下降トレンドを示している。短期的な相場過熱感を示すＲＳＩ（１４日）は２３．２に低下しており、３０を下回る「売られ過ぎゾーン」に入っている。主要なテクニカルポイントはすべて上方に位置している。ボリンジャーバンド下限とエンベロープ下限は１．３５台に低下してきているが、移動平均線や一目均衡表関連のポイントはいずれも１．３７台から上に位置している。目先は、戻り売りの水準を探る展開となりそうだ。

外部サイト