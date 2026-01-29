ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 撫仙湖に広がる冬景色 中国・雲南省玉渓市 撫仙湖に広がる冬景色 中国・雲南省玉渓市 撫仙湖に広がる冬景色 中国・雲南省玉渓市 2026年1月29日 15時25分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２７日、撫仙湖西岸の明星魚洞風景区。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇） 【新華社玉渓1月29日】中国雲南省玉渓市の撫仙湖ではこのところ、青い波が揺らめき、美しい冬景色が多くの観光客を引き付けている。２７日、撫仙湖畔の喫茶店でくつろぐ観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖に浮かぶ船。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖を進むカヤック。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖に浮かぶ船。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖畔を散策する観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖でカヤックをこぐ観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖畔で撮った写真を確認する観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖西岸の明星魚洞風景区。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖畔で砂遊びをする観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、空から見た撫仙湖。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖に浮かぶ船。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／高咏薇）２７日、撫仙湖畔でくつろぐ観光客。（玉渓＝新華社記者／高咏薇） リンクをコピーする みんなの感想は？