¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¡Ê30ÆüÆüËÜ¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£·ÝÇ½³¦¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤è¡¢¥¤¥¹¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£·ÝÇ½³¦¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë»õ¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤¬°ìÈÖ¡£Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï´¬¤«¤ì¤ë¡£¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ïæ«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ø»Ò¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¼ãÄÐÀé²Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼ãÄÐ¼«¿È¤Ï¡¢µÙ¤ó¤Ç¤â¡Ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£°Ëâ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥ó¥À¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡Ë¤¬¡¢½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡È¥¯¥½¾å»Ê¡É¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÈÌµ¿ÍÅç¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤â¤Ê¤ª¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÅÜ¤ê¤ÈÉü½²¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¡ÈÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£
