【レタスクラブ 3月増刊号】 2月25日 発売（予約受付中） 価格：1,690円

KADOKAWA LifeDesignは、2月25日に発売する「レタスクラブ」3月増刊号に、「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」を特別付録として付ける。価格は1,690円。

付属するのは、人気コミック＆アニメ「ダンジョン飯」の可愛いキャラクターイラストが散りばめられたポーチ。Tシャツなら約4枚、フェイスタオルなら3枚が収納できる大容量で、旅行や子供のおむつ入れなど、あらゆる場面で活躍する。

荷物を入れた後はファスナーを閉めるだけで簡単に圧縮される。ギュッとコンパクトになるので、かばんに入れたり家で保管する際にも場所をとらない。素材はポリエステルで、サイズは約縦24×横30×マチ2～12cm。

表面にはライオスたちのパーティーとダンジョンで出会うモンスターがデフォルメイラストで描かれている。背面にはカエルスーツを着たライオス、マルシル、センシ、チルチャックやキメラファリンの姿も。旅行や出張時などの荷物の収納や、衣替え時のスペースの節約にぴったりな圧縮収納ポーチが付いた「レタスクラブ」3月増刊号は現在予約を受け付けている。確実に手に入れたいなら、いますぐ予約しよう。

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会