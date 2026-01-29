「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」付きの「レタスクラブ」3月増刊号が現在予約受付中！ライオスやマルシルたちが可愛いデフォルメで描かれた便利ポーチ
【レタスクラブ 3月増刊号】 2月25日 発売（予約受付中） 価格：1,690円
KADOKAWA LifeDesignは、2月25日に発売する「レタスクラブ」3月増刊号に、「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」を特別付録として付ける。価格は1,690円。
付属するのは、人気コミック＆アニメ「ダンジョン飯」の可愛いキャラクターイラストが散りばめられたポーチ。Tシャツなら約4枚、フェイスタオルなら3枚が収納できる大容量で、旅行や子供のおむつ入れなど、あらゆる場面で活躍する。
荷物を入れた後はファスナーを閉めるだけで簡単に圧縮される。ギュッとコンパクトになるので、かばんに入れたり家で保管する際にも場所をとらない。素材はポリエステルで、サイズは約縦24×横30×マチ2～12cm。
表面にはライオスたちのパーティーとダンジョンで出会うモンスターがデフォルメイラストで描かれている。背面にはカエルスーツを着たライオス、マルシル、センシ、チルチャックやキメラファリンの姿も。旅行や出張時などの荷物の収納や、衣替え時のスペースの節約にぴったりな圧縮収納ポーチが付いた「レタスクラブ」3月増刊号は現在予約を受け付けている。確実に手に入れたいなら、いますぐ予約しよう。
(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会