あなたに頼られたい。「何かあったら言って」は男性の本命行動
別れ際や、少し元気がなさそうなときに「何かあったら言って」と男性から声をかけられることはありませんか？優しい言葉ではありますが、この一言が自然に出る相手は限られています。男性は本命相手ほど、困ったときに自分を頼ってほしいという気持ちが強くなるものなのです。
あなたの問題を“自分の問題”として捉えている
男性は、本命の女性が何かトラブルを抱えていそうだと感じると、無意識に「放っておけない」と思うように。解決できるかどうかより、まず関わりたい、力になりたいという気持ちが先に立つ状態になります。「言ってほしい」と伝えるのは、あなたの出来事を自分ごととして受け止めている証拠です。
頼られる存在でいたいという意識が働く
本命相手に対して、男性は精神的にも実務的にも支えになりたいという欲求が強くなります。「困ったら言って」という言葉は、単なる優しさではなく、あなたの生活の中に自分の役割を持ちたいという無意識の表れ。信頼関係を深めたい気持ちが前面に出ているのでしょう。
距離を縮めるきっかけを作ろうとしている
本命相手とは、困ったときも嬉しいときも共有したいという心理が男性には働きます。「何かあったら言って」は、次につながる接点を残したいという気持ちの表れ。連絡の口実ではなく、関係を続けたいという意思表示として自然に出る言葉です。
「何かあったら言って」は、あなたの人生に関わろうとする本命行動。助けたい、支えたい、頼ってほしいという気持ちがなければ、なかなか出てこない一言です。もし繰り返しこの言葉を向けられているなら、あなたはすでに大切な存在として見られている可能性が高いでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
