雑誌『anan』の公式Xが更新され、timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のビジュアルが公開され、注目を集めている。

【動画】橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝『anan』ビジュアル／【画像】timelesz8人で表紙を飾った『anan』

■落ち着いたトーンで魅せる、橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝の新たな表情

公開されたビジュアルでは、橋本、猪俣、篠塚の3人が、シックなブラウンを基調とした空間に身を置き、密な距離感で並ぶ姿が収められている。

橋本はウェービーなセンター分けヘアにグレーのジャケット、チェック柄のインナーを合わせ、アンニュイな雰囲気を演出。篠塚は毛先を内巻きにしたヘアに柔らかなベージュ系のジャケットと同系色のシャツをまとい、凛々しい視線を向けている。猪俣はすっきりとおでこを出し、ブルーグリーンのアウターにストライプシャツを合わせ、ふたりを包み込むような凛とした存在感を放っている。

全体を通して色味を抑えたスタイリングが際立ち、これまでのフレッシュな印象とは異なる、成熟したムードが感じられる1枚だ。

SNSでは「3人とも男前」「今までにない感じでカッコいい」「美の塊」「ビジュ大天才すぎ」「ヘアメ新鮮」「全員色気やばい」といった声が続々と寄せられている。

投稿によると、1月28日発売の『anan』2481号から、彼らがアイドルにとって欠かせないグラビア撮影を学ぶ期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」がスタート。

深い絆で結ばれた同期の3人が、ファッション、ビューティ、カルチャーなどさまざまなテーマのフォトシューティングに挑戦し、架空の雑誌『timelesz IDOL』の表紙を飾る。

記念すべき1回目のテーマは「ファッションシューティング」。トレンドファッションをスタイリッシュに着こなした姿が披露されている。

■timelesz8人で表紙を飾った『anan』