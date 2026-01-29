『星野源のオールナイトニッポン』の公式Instagramが更新され、星野源とバナナマンの日村勇紀とのショットを公開した。

【写真】ド派手なハットと光るペンダントを身につけた星野源とバナナマン日村勇紀

■星野源のラジオ番組に駆けつけ誕生日を祝福する日村勇紀

1月27日に45歳の誕生日を迎えた星野。誕生日当日に『星野源のオールナイトニッポン』の放送があり、日村と放送作家のオークラ氏がスタジオまで誕生日を祝いにやってきたのだ。本投稿は、その時の様子を捉えたもの。

写真は、主役の星野が日村からのプレゼントであるPRADAのお皿を手にして中央に立ち、向かって右に日村、左側にはオークラ氏が並んでいる。星野と日村のふたりが纏っているのは、ニューヨークのタイムズスクエアで入手したというド派手なカウントダウンハットと光るペンダントだ。日村は、このアイテムを手に入れるために大晦日に妻の神田愛花とイベントに参加したことを明かした。さらに、タイムズスクエアのカウントダウンにはおよそ100万人が集まることや極寒の中朝8時から並んだこと、一度エリアに入ったら外に出られないため紙おむつを履いて参加したという規格外のエピソードを披露した。そのほか、番組では日村を交えてリスナーからの人生相談などが行われた。

SNSには「めちゃくちゃ笑って超ハッピーになりました」「最高です」「笑って誕生日を迎えられるって素敵ですね」「眼福すぎる」という声とともにたくさんの誕生日の祝福メッセージが寄せられた。

星野の公式Instagramには、誕生日を祝う瞬間の動画が公開されている。

■毎年、趣向を凝らして星野源の誕生日をお祝いする日村勇紀

毎年、星野の誕生日を祝いにやってくる日村。2025年は七福神の布袋様、2024年は“なかやまきんに君”に扮して登場した。それ以前にも、ヨン様（ペ・ヨンジュン）、キングボンビーなど個性的な姿でお祝いに駆けつけている。