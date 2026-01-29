宇多田ヒカルが自身のInstagramを更新し、sacaiの服を身にまとった全身ショットを披露した。

【写真】全身をsacaiの黒で統一し、圧倒的なオーラを放つ宇多田ヒカル

■パリで開催されたsacaiのショーを訪れた宇多田ヒカル

1月25日、フランス・パリでファッションブランド「sacai」が『sacai Men’s Autumn & Winter 2026 and Women’s Autumn 2026 Collections』を開催。宇多田は、この会場を訪れた。

宇多田は「Sacaiの皆さんありがとうございました（黒ハートマーク）」と綴り、黒デニムのジャケットとロングスカート、黒のブーツに手に黒いバッグを持った全身黒コーデのショットを公開した。

続けて「壁で隔てられた二つの空間を行き来するモデルさんたちが眩しい光の中に消滅したり出現するのを観てるっていう、お客さんたちがみんなシュローディンガーの猫の観測者になってるような状況がシュールで面白かった その私たちも観察されてお互いの動画に映り込んで あと『いないいないばあ』されてる赤ちゃんの頃の気持ち思い出して対象の永続性について考えさせられた」とランウェイの様子を綴った。

SNSには「すごく似合ってて素敵です」「黒がお似合いです」「sacaiが宇宙一似合いますね」「同じ格好したい」と絶賛する声が世界各国から集まっている。

