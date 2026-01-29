嵐の公式Instagramが更新。2009年にリリースされた「マイガール」のジャケット写真が公開され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

【画像】嵐「マイガール」ジャケ写／【動画】「マイガール」MV

■ナチュラルな佇まいが印象的な嵐

「マイガール」は、相葉雅紀主演のドラマ『マイガール』（テレビ朝日系）の主題歌。今回公開されたのは、同曲の通常版ジャケット写真だ。

公開された写真には、コンクリートの壁を背に並び立ち、上部に植物が垂れ下がる空間で、それぞれカメラを見つめる嵐のメンバー5人の姿が収められている。無機質な壁とグリーンの対比が、落ち着いた雰囲気をより際立たせている。

衣装はブラウンやグレー、パープルなど落ち着いたトーンを基調としたコーディネート。ジャケットやベスト、シャツを重ねたレイヤードスタイルが印象的に写る。

ヘアスタイルもそれぞれが自然体で、作り込みすぎないナチュラルさが際立つ。大野智は立ち上げたヘアスタイル、松本潤はすっきりとおでこを出したスタイル、相葉雅紀と二宮和也はトップにボリュームを持たせたヘア、櫻井翔は全体的に短く前髪を流したスタイルを見せている。

投稿には歌詞の一節「“ありがとうの想いを伝えたいよ そっと君のもとへ”」も引用され、楽曲への想いが込められている。

SNSでは「ファッションが今見てもおしゃれ」「みんな優しい雰囲気」「大人っぽくて好き」「大好きな曲」「ど青春」「MVも大好き」「心がほっこりする」「翔くんビジュ良すぎ」「全員ビジュ良い」といった声が寄せられ、懐かしさとともに、あらためて楽曲やビジュアルの魅力に注目が集まっている。

■嵐「マイガール」MV