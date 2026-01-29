日糧製パン <2218> [札証] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.6％減の1億0100万円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億8000万円→1億2000万円(前期は2億7400万円)に57.1％下方修正し、一転して56.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1億8500万円→2500万円(前年同期は8600万円)に86.5％減額し、一転して70.9％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比92.0％減の600万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.4％→0.0％に悪化した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、主力製品の品質向上を継続するとともに、多様化するお客様のニーズに対応した製品開発により、前年同期の売上を上回る見込みですが、人材確保に伴う人件費増加に加え、原材料価格および物流費等のコスト上昇が当初の想定を上回り、営業利益、経常利益、当期純利益は、業績予想値を下回る見込みです。

