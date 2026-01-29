ショクブン <9969> [東証Ｓ] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比12倍の8300万円に急拡大し、通期計画の1億0700万円に対する進捗率は77.6％となった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は2400万円の黒字(前年同期は500万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期連結比41.3％減の4400万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.9％→2.6％に悪化した。



株探ニュース

