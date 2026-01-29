コア <2359> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.5％増の29.4億円に拡大し、通期計画の36億円に対する進捗率は81.9％に達し、5年平均の69.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.4％減の6.5億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比58.0％増の12.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の13.0％→18.0％に大幅上昇した。



株探ニュース

