日立建機 <6305> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比9.2％減の562億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の740億円→780億円(前期は814億円)に5.4％上方修正し、減益率が9.1％減→4.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の362億円→402億円(前年同期は496億円)に11.0％増額し、減益率が27.0％減→19.0％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比38.7％減の184億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.2％→10.0％に低下した。



株探ニュース

