日立製作所 <6501> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比48.2％増の6385億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の7500億円→7600億円(前期は6157億円)に1.3％上方修正し、増益率が21.8％増→23.4％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の2771億円→2871億円(前年同期は3234億円)に3.6％増額し、減益率が14.3％減→11.2％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比19.6％増の1656億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.1％→11.7％に上昇した。



株探ニュース

