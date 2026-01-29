東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、オキサイド、ＥＤＰがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、オキサイド、ＥＤＰがS高

29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数225、値下がり銘柄数354と、値下がりが優勢だった。



個別ではオキサイド<6521>、イーディーピー<7794>がストップ高。ステラファーマ<4888>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、日本ナレッジ<5252>、キューブ<7112>など4銘柄は昨年来高値を更新。グリーンモンスター<157A>、アミタホールディングス<2195>、ブルーイノベーション<5597>、ＢＢＤイニシアティブ<5259>、オンコリスバイオファーマ<4588>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、コージンバイオ<177A>、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>など24銘柄が昨年来安値を更新。ジェイック<7073>、モイ<5031>、ストレージ王<2997>、さくらさくプラス<7097>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

