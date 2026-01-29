アトムリビンテック <3426> [東証Ｓ] が1月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比6.5％減の3億1400万円に減ったが、通期計画の4億円に対する進捗率は78.5％に達し、5年平均の61.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益は前年同期比61.8％減の8600万円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の30円→31.5円(前期は34円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の経常利益は前年同期比11.7％減の2億1100万円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.8％→6.6％に悪化した。



株探ニュース

