ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金4954億円 ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金4954億円

29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.3％増の4954億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.3％増の2753億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など28銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が6.80％高、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> が6.50％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が6.42％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が6.37％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.26％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は4.77％安と大幅に下落した。



日経平均株価が16円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1846億7900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1594億8800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が218億3800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が158億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が140億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が123億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が123億4500万円の売買代金となった。



