ブルージェイズの主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手のワールド・ベールボール・クラシック（WBC）参戦が決定した。球団が28日（日本時間29日）、ドミニカ共和国代表として出場すると発表した。同選手がWBCに参加するのは初で、大きな話題となっている。

■スーパースターの名前がずらり

ゲレーロJr.は昨季、打率.292、23本塁打、84打点をマーク。チームをワールドシリーズ進出に導き、ドジャースを土俵際まで追いつめた。

そんなメジャー屈指の強打者が、いよいよWBCの舞台に登場する。ドミニカ共和国は、すでにフアン・ソト外野手（メッツ）をはじめ、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）やマニー・マチャド内野手（パドレス）らスーパースターが参戦を表明。もともと優勝候補の一角に推されていたが、ゲレーロJr.の合流で重厚なラインナップがさらに強化されることになった。

米メディアの予想布陣をまとめると、ドミニカ共和国の打線は以下のようになりそうだ。

右翼タティスJr.がリードオフを飾り、2番左翼ソト、3番一塁ゲレーロJr.と続き、4番はDHホセ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）が務め、5番三塁マチャドという名前が上位に並ぶ。

■元サイ・ヤング賞右腕らも登録

そして、下位以降も充実。6番二塁ケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）、7番中堅フリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）、8番遊撃ジェレミー・ペーニャ内野手（アストロズ）、9番捕手ヤイナー・ディアス（アストロズ）となっている。

ただ、例えば昨季20本塁打を放ち、ナ・リーグトップタイの38盗塁を記録したオニール・クルーズ外野手（パイレーツ）も選出されており、他の選手たちがスタメンに食い込んでくる可能性は十分にある。

驚異の打線だが、投手陣もフィリーズのエース、クリストファー・サンチェスや、元サイ・ヤング賞右腕サンディ・アルカンタラ（マーリンズ）のほか、フレディ・ペラルタ（メッツ）もメンバーに入る可能性があり、優勝を狙うには十分な陣容となっている。

連覇を狙う侍ジャパンとドミニカ共和国は、お互い勝ち進めば準々決勝で対戦する可能性がある。大谷翔平投手vs.ゲレーロJr.というWSの再現も期待できそうだ。