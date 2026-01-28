今すぐ別れ話をするべきかも。絶対に許してはいけない「浮気」とは
彼氏の浮気が発覚した時、「初めてだし…」「男性ならそういうこともあるか…」などと情けをかけて許そうとすることもあるでしょう。
でも、そんな風に情けをかけてはいけないケースの浮気もあるのです。
そこで今回は今すぐ別れ話をするべき、絶対に許してはいけない「浮気」のケースを紹介します。
最初は許してあげたのに、実は同じ相手との浮気が続いていた
最初に浮気が発覚した際、最初だからということ、彼氏がきちんと反省の素振りを見せていることから許してあげることもあるでしょう。
これは明らかに裏切り行為で、そもそも反省なんかしていなかったと言っているようなもの。
きっと彼女のことを甘く見ていて、「反省した素振りをすれば大丈夫」とタカを括っている訳で、そういう彼氏の「もう２度と浮気しない」なんて言葉はもう信じてはいけません。
浮気をするために綿密に計画を練っていた
浮気をするために、周囲を巻き込むような形で綿密に計画を練る男性の中にはいるでしょう。
そういう男性の場合、確信犯で浮気をしている訳ですし、自分が浮気をすることで関係のない人にまで迷惑をかけている可能性もあるので、そういうケースの浮気も絶対に許してはいけないと言えます。
例えばアリバイ作りに友達の協力を得ていた、彼女のスケジュールを綿密に調べた上で浮気相手と会う時間を作っていたというのは、衝動的な浮気とは大違い。
もし彼氏がそんな風なことをするタイプなら、自分の欲望を満足させるためなら簡単に人を利用したり裏切ったりする性格とも言えるので、すぐに別れた方がいいです。
今回紹介したようなケースの浮気については情けを絶対にかけてはいけませんし、許したところで再発するのは明らかなので、ぜひなる早で別れることを検討してくださいね。
🌼やっぱりクロだったんだ。男性がほぼ必ず残してる「浮気の証拠」