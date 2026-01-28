好きだけど疲れる…。男性が「付き合うと大変そう」と感じる女性とは
男性は女性と過ごしていて「なんだか疲れるなぁ…」と感じるようになると、相手がたとえ好きな女性だったとしても自然と距離を置くようになっていくもの。
そこで今回は、そんな風に男性が「付き合うと大変そう」と感じる女性の特徴を紹介します。
感情的になると手が付けられない
感情的になると手が付けられない女性を苦手とする男性は少なくありません。
特に怒った時、泣いた時などネガティブな感情が爆発するとどうにもできなくなるような女性には辟易としますし、必要以上に関わらないようにしようとも感じるものです。
他人の文句や悪口をよく口にする
他人の文句や悪口をよく口にする女性も男性から距離を置かれやすいでしょう。
また、「きっといつか自分も文句や悪口を吹聴されるんだろうな」という気持ちにもなってしまいます。
会話のキャッチボールができない
男性はきちんとキャッチボールの成立する会話を好むものです。
逆に言いっぱなし、聞かされっぱなしの会話は苦手で、「質問には必ず答えが欲しい」という男性は少なくありません。
なので、自分の話を一方的にしてくるような女性は、男性としてはめんどくさい存在にしか思えないでしょう。
もし今回紹介した特徴に「自分に当てはまるかも」と感じた部分があるなら、好きな男性から距離を置かれないためにもぜひ改善に努めていきましょうね。
