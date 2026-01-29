ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¡18ºÐ¤ÇÉñÂæ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¡¼«¿È¤Î´é¤Ç»×¤ï¤º¼«µÔ¡Ö»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê75¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£18ºÐ¤ÇÉñÂæ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²Î¼ê¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÈÖÁÈ50¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ½÷·Á¤È¤·¤ÆÍÙ¤ê¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¡¼¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢¡ÈÁÇ´é¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÂô¤Ï¡Ö¡Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ëº£¼«Ê¬¤Î´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÜºÙ¤Ã¤½¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£»å¥ß¥ß¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«µÔ¡£¡Ö¤³¤ÎÌÜ¤Ç¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡ÖÍî¤Á¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇßÂô¡£¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤ËÂçÁ¥¤Î»£±Æ½ê¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢´ê½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢100¿Í¤Ïµï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É7¡¢80¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£»ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢1¿Í¤º¤Ä¥Ï¥Í¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢½õ´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤é¡¢¡È¤ªÁ°¤¤¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¤¤¤ä¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤â¤ó¡¢¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ²¼¼ê¤¯¤½¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÌÛ¤Ã¤Æµ¢¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À´ê½ñ»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤é¤Í¤¨¤Ï¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÌÜ¤¬ºÙ¤¤¤«¤é¤Í¤§¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¨¡©±Ç²èÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÌÜ¤¬¤Ç¤«¤±¤ê¤ã¤Ê¤ì¤ó¤Î¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡¢µ¢¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ò¤É¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¡©¤Ò¤É¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢ÇßÂô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡ÈËÍ¤Ï¤â¤¦±ÇÁü¤Ë¤ÏÀäÂÐ¸þ¤«¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤º¤Ã¤È¡×¤È¤·¤¿¡£