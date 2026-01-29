ÀîÃ«³¨²»¡¡ÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó2days´°Çä¤â¡ÖÍ§Ã£¤È¤«¡Ä¤Û¤ÜÍè¤Ê¤¤¡×ÅöÆü·ôÈÎÇä¤òÈ¯É½
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀîÃ«³¨²»¡Ê37¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£30Æü¡¢31Æü¤ËÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤¦¡Öindigo¡¡la¡¡End¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö1/30¡¢31¤Îindigo¡¡la¡¡EndÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó2days¡¢Á´¤ÆÇä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤È¤«¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤Û¤ÜÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ë´Ø·¸¼ÔÀÊÊ¬¤ò¾¯¤·¤À¤±Çä¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ì¾Ð¡×¤ÈÍ§¿Í¤é¤¬Íè¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥Éindigo¡¡la¡¡End¡ª¡ªËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¡ª¡×¤È¼«µÔ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤íw¡×¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£