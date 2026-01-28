付き合える可能性低いかも…。男性の恋心が冷める「女性の言動」

気になる男性がいても、その男性から「付き合える可能性低いかも」と思われてしまうと、なかなか恋愛は成就しないもの。

そこで今回は、男性の恋心が冷める「女性の言動」を紹介します。

メールやLINEの返信が遅い


メールやLINEの返信が遅いだけで「付き合える可能性低いかも」と感じる男性は少なくありません。

そういう男性は「返信が遅い＝好意がない」と考えているのです。

また、女性からの返信が遅いだけで「そもそも連絡したのが迷惑だったのかな」と感じてしまう男性もいるので、もし男性に対して好意を持っているなら、メールやLINEはなる早で返信するように心がけましょう。

男性との交友関係が広い


男性との交友関係が広い女性に対して「付き合える可能性低いかも」と感じる男性は少なくないでしょう。

色々な男性と接点があることから「きっと男性慣れしている」と感じてしまって、「自分に勝ち目はない」「きっとモテるんだろうな」などと勝手に諦めてしまうのです。

なので、気になる男性ができた時には、その男性に「男性とばかり遊んでいる」という印象を与えないように注意する必要があります。

もし今回紹介した言動に心当たりがあるなら、恋愛成就のためにもすぐに改善していきましょうね。

