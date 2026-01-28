付き合える可能性低いかも…。男性の恋心が冷める「女性の言動」
気になる男性がいても、その男性から「付き合える可能性低いかも」と思われてしまうと、なかなか恋愛は成就しないもの。
そこで今回は、男性の恋心が冷める「女性の言動」を紹介します。
メールやLINEの返信が遅い
メールやLINEの返信が遅いだけで「付き合える可能性低いかも」と感じる男性は少なくありません。
そういう男性は「返信が遅い＝好意がない」と考えているのです。
また、女性からの返信が遅いだけで「そもそも連絡したのが迷惑だったのかな」と感じてしまう男性もいるので、もし男性に対して好意を持っているなら、メールやLINEはなる早で返信するように心がけましょう。
男性との交友関係が広い
男性との交友関係が広い女性に対して「付き合える可能性低いかも」と感じる男性は少なくないでしょう。
なので、気になる男性ができた時には、その男性に「男性とばかり遊んでいる」という印象を与えないように注意する必要があります。
もし今回紹介した言動に心当たりがあるなら、恋愛成就のためにもすぐに改善していきましょうね。
