やす子、復讐したい人の実名ポロリ「あの人は本当にクズ（笑）」 お世話になっている人の名前も
ピン芸人のやす子が29日、都内で行われた映画『HELP／復讐島』（30日日本公開）公開直前イベントに登壇。復讐したい人の実名を明かした。
【動画】やす子、復讐したい芸人を告白「あの人は本当にクズ」ネットニュースに本音も
スーツ姿の会社員ルックを着こなしたやす子は、登場早々に「やす子が復讐したいのは、NGの絶叫系の仕事を入れてくるマネージャーさんです！」と訴え、笑いを誘った。
さらに、みなみかわ、お見送り芸人しんいちの名前も復讐したい人として実名が登場。「人を毒するネタをやっているのですが、裏では良い人ですが、あの人は本当にクズ（笑）」とこぼしていた。
一方、お世話になっている人については、小梅太夫の名前を挙げた。「先週もジンギスカンをいただきました！」とにこやかに報告。「プライべートで『チクショー！』って聞いたことない」と暴露していた。
本作は、主人公・リンダ（レイチェル・マクアダムス）が、出張中の飛行機事故によって、パワハラ“クソ上司”ブラッドリーと無人島で2人きりになってしまい、無人島でもなおパワハラを続けるブラッドリーに怒りと復讐心を燃やしていく、“復讐エンターテインメント”。
