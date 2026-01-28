「夫とやり直すって決めたのに…」再構築中のサレ妻が覚える“違和感“
不倫した夫と話し合って、謝罪も受けて、もう一度やり直すと決めた。それなのに、なぜか心が落ち着かない。「前に進もう」と思っているのに、気持ちがついてこない。再構築を選んだサレ妻が覚える“違和感“は、信頼が回復しきっていない状態で日常に戻ったときに自然に起こる反応です。
生活は戻っているのに、心だけが戻らない
家事も会話も以前と同じようにこなせている。それでも、ふとした瞬間に不安がよぎる。夫のスマホの通知、帰宅時間の遅れ、ちょっとした態度の変化に心が反応してしまう。頭では「もう大丈夫」と分かっていても、裏切られた記憶が体の奥に残っていると、安心するまでに時間がかかります。
気を遣い合う関係が続いてしまう
夫は気まずさから優しくなり、自分自身は夫との間に波風を立てないように本音を飲み込む。表面上は穏やかでも、どちらも踏み込めず、空気を読み合う関係が続くと、心の距離は縮まりにくいままです。「また壊したくない」という思いが強いほど、正直な感情を出せなくなってしまいます。
自分の気持ちを後回しにしてしまう
再構築を選んだ以上、もう夫を責めるべきじゃない。そう思って怒りや悲しみを押し込めているうちに、自分の感情が置き去りになる。「私が我慢すれば丸く収まる」という状態が続くと、関係は維持できても、心の回復は進みにくくなります。
再構築は、関係を戻す作業であると同時に、心を回復させる時間。違和感を覚えるのは、まだ癒えていない傷が心にある証拠で、それは責められることではありません。「もう終わった話」にする前に、「まだつらい気持ちが残っている」と認めること。それが、本当の意味での再スタートにつながっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼不倫される方に原因あり？ 関係性の変化が男性の「不倫のきっかけ」に