プロ野球・巨人は29日、球団公式マスコットガール「VENUS」のメンバーである松崎さやさんが、SHARP台湾のAQUOSスマートフォンの年間アンバサダーに起用されたことを発表しました。

現役VENUSが球団以外の会社商品のアンバサダーに起用されるのは初。今後はテレビCMやポスター、カタログ等のモデルとして活動するほか、台湾で行われる同社のイベントにも参加予定とのことです。

松崎さんは起用にあたり「この度、台湾SHARPのAQUOS携帯アンバサダーに起用いただき、大変光栄に思っております。最初にお話をいただいた時は『夢かな？』と思うくらいとてもびっくりしました。昨シーズンはVENUSとして9月にPassion Sisters(中信兄弟)とのコラボ、そして12月のVENUS PRIDE公演と2回にわたって台湾を訪れ、たくさんのご縁に恵まれました。行くたびに大好きになる台湾でお仕事ができることに本当に感動しています。チアの注目度がとても高い台湾でAQUOS携帯のアンバサダーとして活動することで、今度は私が日台の懸け橋にもなれるよう頑張っていきます」と思いを語っています。

巨人はこれまで三軍遠征やOB戦、2024年に球団創設90周年事業として開催された台北ドームでの親善試合などで台湾と交友を強化。25年にもマスコットの現地公演などを行っています。