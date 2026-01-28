腰まわりは“ねじるだけ”で変わる。１日１セット【ウエストにくびれ印象を取り戻す】簡単エクササイズ
年齢とともに気になり始めるウエストのぼやけ感は、脂肪だけでなく「体をねじる動き」が減っていることも一因です。そこで取り入れたいのが、「腹斜筋」を効率よく刺激できるピラティスの簡単エクササイズ【ソー（のこぎり）】。座ったまま体幹と脇腹を同時に鍛えることができるので、腰まわりのラインの改善に直結します。
ソー（のこぎり）
（１）骨盤を立て背筋を伸ばして床に座り、両脚を無理のない自然な位置で開いて両腕を水平に伸ばす
▲お腹には常に力を入れておきます
（２）一旦息を吸って、息を吐きながら上半身を右にねじる
▲両脚と骨盤が動かないように注意しながら行い、ねじったら背骨を引き上げて鼻から息を吸います
（３）一旦息を吸い、息を吐きながら左手を右脚のつま先へ、右手を後方に持っていき、さらに上半身をねじる
（４）息を吸いながら（１）の位置に戻り、反対側も同様に行う
これを“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。「体をねじったときにお尻を浮かせないこと」を意識しましょう。ウエストラインは、日常動作だけでは使われにくい筋肉が多いパーツ。だからこそ、続けるほどに腰まわりの安定感やシルエットの変化を感じられます。ぜひ無理のないペースで続けてみてください。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
