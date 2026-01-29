歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が28日、ブログを更新。「完全に痩せました」と報告した自撮りショットに、心配の声など様々な反響が寄せられている。

【映像】「完全に痩せました」市川團十郎の最新自撮り

2026年1月27日まで、長女・麗禾、長男・勸玄と親子3人で「初春大歌舞伎」の舞台に立っていた團十郎。ブログでは、終演後にランニングしている姿や、「踊りで踏んばりますから、足のメンテナンス」と横になる麗禾の様子、「勸玄も衣装重くて、だいぶきてまして一緒に治療」と、勸玄とともに治療を受けたことなど、舞台裏での努力も明かしていた。千穐楽の1月27日には「よく頑張った、お疲れ様！！」と2人を労う投稿もしている。

28日には「完全に痩せました」と題したブログを更新。トレーニング器具に座り、鏡越しに撮影した自撮りショットを公開した。

この投稿には、「舞台の團十郎さまほっそりでした…きょうからしっかりお食事を召し上がって下さい、お願い致します」「健康のことにはいつも気を配っていらっしゃいますがそれでもやっぱり心配です！」「團様 きょうもかっこいいですね！」「精悍なお姿です」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）