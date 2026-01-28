常に忙しい人と、時間に余裕がある人。その差は“時間の使い方”にある
毎日やることに追われて、「今日もあっという間に終わった」と感じる日が続いていませんか？特別な用事があるわけでもないのに、なぜかいつも忙しい。一方で、同じように仕事や家事をしていても、どこか余裕を感じさせる人もいます。この違いは、ズバリ“時間の使い方”にあります。
“とりあえず後回し”が忙しさを作っている
忙しさを感じやすい人ほど、気になることを先送りにしてしまいがち。「後でやろう」と思った小さな用事が積み重なり、頭の中は常に未処理のタスクでいっぱいに。時間に余裕がある人は、すぐ終わることはその場で片づけ、気持ちの負担を残しません。
全部を“今日中”に入れ込んでいない？
何となく忙しい人は、「今日できるなら今日やろう」と予定を詰め込みがち。その結果、少しの予定変更でも余裕がなくなってしまいます。余裕のある人は、あらかじめ空白の時間を残して予定を組み、急な用事にも対応できる状態をつくっています。
“自分の時間”を予定に入れているかどうか
時間に追われる生活が続くと、自分の休息や楽しみはつい後回しになりがち。一方、余裕のある人は、先に自分のための時間を確保し、その周りに予定を配置しています。休む時間を削らないからこそ、日々のタスクにも落ち着いて向き合えるのです。
忙しさは、必ずしもやることの量だけで決まるものではありません。後回しを減らす、予定にゆとりを残す、自分の時間を先に確保する。そんな工夫を少しずつ取り入れるだけで、毎日の感覚は少しずつ変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
