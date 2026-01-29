4児の母ミランダ・カー、黒ミニワンピで長い脚を披露
モデルのミランダ・カーがインスタグラムにて黒いミニワンピースをまとった姿を公開。長く美しい脚が際立つルックに「驚くほど美しい」と反響が寄せられた。
【写真】はにかむ笑顔がかわいい 黒のミニワンピをまとったミランダ・カー
ミランダは日本時間1月27日の投稿で、サングラスの絵文字を添え、黒いスクエアネックのロングスリーブミニワンピースにミュールとサングラスをコーディネートした姿を公開。そのクールな姿に、ファンからは「この脚よ！！！」「シックだね」「驚くほど美しい」「美人綺麗可愛い」「足長ぃ、頭ちぃさぃ！」「素敵で美しい」「まさにクール」などと称賛の声が寄せられた。
ミランダは元夫オーランド・ブルームとの間に現在13歳の長男フリン、2017年に再婚したスナップチャットのCEOエヴァン・シュピーゲルとの間に6歳のハートと5歳のマイルズ、もうすぐ2歳になるピエールをもうけている。
昨年クリスマスにも同じルックで大きなくるみ割り人形とポーズを取る写真を公開しており、元夫のオーランドからも「いいね！」されていた。このときは人形の後ろに隠れていた美脚が、今回は惜しみなく披露された。
ミランダは昨年初夏、夫エヴァンとともに京都を訪問。インスタグラムでエヴァンと写る来日ショットをシェアし、「静かな庭園から神聖な寺院まで、全ての瞬間が特別に感じられました…」「繋がりと平穏、心からの感謝を感じました」と綴り、日本のファンからも温かいコメントと来日を喜ぶ声が上がっていた。
引用：「ミランダ・カー」インスタグラム（＠mirandakerr）
