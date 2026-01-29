ËÌ¶ËÄë¹ñ¼çµÁ»þÂå¤«¡Ä¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼¡¤Ï¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç Ãæ¥í¤¬´Ø¿´
¡ÖËÌ¶ËÁèÃ¥Àï¡Êscramble for the Arctic¡Ë¡×¡£±Ñ¹ñ·ÐºÑ»æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥º¤¬22Æü¡¢ËÌ¶Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÎó¶¯¤Î¶¥Áè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤·¤¿É½¸½¤À¡£
19À¤µª¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ»þÂå¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«ÁèÃ¥Àï¡Êscramble for the Arctic¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍÑ¸ì¤Ç¡¢ËÌ¶Ë¤¬¿·¤·¤¤Äë¹ñ¼çµÁ»þÂå¤ò³«¤¯ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÌî¿´¤ò¼Î¤Æ¤º¡¢¤³¤Î¡Ö²Ð¡×¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÎÎ¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¢¤ë¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ð¥ì¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¡ÊThe Barents Observer¡Ë¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¬¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¾òÌó100¼þÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¶¼°Ò¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¾Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¤òÃ±¤Ê¤ëÅç¤Ç¤Ê¤¯¡Ø·³»öÅª´ØÌç¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¶¼°Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅçÆâ¤Îµï½»ÃÏ¥Ð¥ì¥ó¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÇÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡ÀïµÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñ´ú¤è¤ê¹â¤¯·ÇÍÈ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¤³¤³¤Ï»ö¼Â¾å¥í¥·¥¢¤ÎÎÎÅÚ¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÊú¤«¤»¤ë¿´ÍýÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢È¾ÅçÊ»¹ç¤ä2022Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè°ÊÁ°¤È»÷¤¿Êý¼°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¤Ë¤Ï2025Ç¯¸½ºß2881¿Í¤Î½»Ì±¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á343¿Í¡ÊÌó12¡ó¡Ë¤¬¥í¥·¥¢µï½»ÃÏ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼ê¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¤â23Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏËÌ¶Ë¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¬ÀÏµ»ö¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÏËÌ¶Ë¤ò¡ØÀïÎ¬Åª¿·³«ÂóÃÏ¡Ù¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î²¼¡¢ËÌ¶Ë¤â¡Ø³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ù¤¶õ´Ö¡Ù¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç´ðÃÏ¤ò¼çÍ×µòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÊÆÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊCSIS¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë´ðÃÏ¤Ï¸¦µæ¤ò¸ý¼Â¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤òÉ½¤·¤¿¡£
¿Í¤è¤êËÌ¶Ë¥°¥Þ¡ÊÌó3000Æ¬¡Ë¤¬Â¿¤¤¤³¤ÎÃÏ°è¤¬¿·Äë¹ñ¼çµÁ¤ÎÉñÂæ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ºÇ¶á²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£ºÇ¶á¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÇÉ¹²Ï¤¬²ò¤±¡¢ËÌ¶Ë¤Î¹Âç¤Ê¹ÛÊª»ñ¸»¤È¼çÍ×¹ÒÏ©¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¤Ï¥í¥·¥¢ËÌÊý´ÏÂâ¤¬ÂçÀ¾ÍÎ¤òÄÌ²á¤¹¤ë³¤Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢Æ¼¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¶áÎÙ³¤Äì¤ËËäÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1920Ç¯¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¾òÌó¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ³Ê¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë½ôÅç¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÎÎÅÚ¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¾òÌó¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¹ñ¤Ï¤³¤³¤Ç¼«Í³¤Ê¸¦µæ¤È¤È¤â¤Ëµù¶È¡¦¹Û¶È¡¦¾¦¶È³èÆ°¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇÆ¸¢³ÈÄ¥¤ò¿Þ¤ëÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬´ðÃÏÀßÎ©¤òÌ¾Ê¬¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Â¦¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼À¯ÉÜ¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ëµï½»¼Ô¤ÎÃÏ°èµÄ²ñÅêÉ¼¸¢¤ò¡ÖÄ¾Á°¤Î3Ç¯´Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤ËÀ©¸Â¤·¡¢³°¹ñ¿Íµï½»¼Ô¤ÎÈïÁªµó¸¢¤ò¶¹¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¥Ý¥¹¥Æ¥ó¡ÊSvalbardposten¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¸½ÃÏ½»Ì±¤ÏºÇ¶á¥í¥·¥¢ÄêÃåÃÏ»ÜÀß¡Ê¥Û¥Æ¥ë¤ä¿©Æ²¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÇã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥Ñ¥ì¥ó¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç¿ôÇ¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏÀï¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÎÎÅÚÆâ¤ÇÉðÎÏ¼¨°Ò¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¸¦µæ±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·³»öÌÜÅª¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ëÂç³Ø¡ÊUNIS¡Ë¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²Ê³Øµ»½ÑÂç¡ÊNTNU¡Ë¤ÇÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ°÷¤¬¸¦µæ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯3·î¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¤ò·³»ö²½¤¹¤ë¡×¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÎÎÅÚ¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£