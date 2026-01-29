衆議院選挙の期日前投票が始まりました。

【２９日に期日前投票ができる場所】

宇都宮市 宇都宮市役所 河内地区市民センター

足利市 足利市役所 コムファースト・ショッピングセンター

栃木市 きららの杜とちぎ蔵の街楽習館

総合支所（大平・藤岡・都賀・西方・岩舟）

佐野市 佐野市役所 行政センター（田沼・葛生）

鹿沼市 鹿沼市役所

日光市 日光市役所

行政センター（日光・藤原・足尾・栗山）

地区センター（落合・豊岡・大沢・塩野室・小来川・三依・湯西川）

出張所（南原・清滝・中宮祠）

小山市 小山市役所

真岡市 真岡市役所 二宮コミュニティセンター イオンタウン真岡

大田原市 大田原市役所 黒羽庁舎 湯津上庁舎

矢板市 矢板市役所

那須塩原市 本庁舎 西那須野・塩原の各庁舎

ハロープラザ イオンタウン那須塩原

さくら市 さくら市役所 喜連川庁舎

那須烏山市 烏山庁舎 南那須庁舎

下野市 下野市役所

上三川町 上三川町役場

益子町 益子町役場

茂木町 茂木町役場

市貝町 市貝町役場

芳賀町 芳賀町役場

壬生町 壬生町役場 壬生中央公民館 南犬飼地区公民館

野木町 野木町役場

塩谷町 塩谷町役場

高根沢町 高根沢町役場

那須町 那須町役場 道の駅那須高原友愛の森

那珂川町 那珂川町役場 小川総合福祉センター

県内に期日前投票所は１４８カ所に設置され、設置される期間は投票所ごとに違いますので、３０日以降の情報はとちぎテレビの衆院選ホームページにある「期日前投票の会場一覧（栃木県選挙管理委員会作成）」にアクセスしてご確認ください。

ところで、今回は衆議院の解散から投開票まで１６日間と戦後最短だったため、投票所の入場券の印刷が公示日に間に合わなかった自治体が多くなっています。

【衆院選 投票所入場券の各世帯への郵送状況】

２７日に配達開始 足利市

２８日に配達開始 矢板市

２９日以降に配達予定 宇都宮市 塩谷町

１月３０日以降に配達予定 小山市 真岡市 壬生町 那珂川町

２月２日以降に配達予定 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 大田原市 さくら市

那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 野木町 那須町

２月３日以降に配達予定 那須塩原市 高根沢町

これから発送するところが多くなっていますが、仮に入場券が届いていなくても投票できます。マイナンバーカードや運転免許証などの身分が証明できるものがあるとよりスムーズです。

期日前投票は２月７日まで行われていますので、大切な一票、投票をお願いします。