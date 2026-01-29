「PL優勝の方が価値ある可能性出てきた」「強えええ」プレミア勢５チームがトップ８入りでCL16強ストレートイン！「圧倒的にレベル高い」「世界最高峰リーグ」の声
現地１月28日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節の全18試合が各地で開催され、次ラウンドに進出する24チームが出揃った。
本大会は、リーグフェーズ上位８クラブがラウンド・オブ16にストレートインし、９位から24位の16チームはホーム＆アウェー形式のノックアウトフェーズ・プレーオフへ進む。なお、25位から36位は敗退となる。
最終順位では、プレミアリーグ勢の躍進が目立った。１位のアーセナルほか、リバプール、トッテナム、チェルシー、マンチェスター・シティがトップ８入り。ニューカッスル以外のすべての出場クラブが、ベスト16進出を決めた。
この結果にSNS上では次のような声が上がった。
「もうCL優勝よりPL優勝の方が価値ある可能性出てきたな」
「どこもめっちゃ強い」
「イタリアとオランダとフランス勢の時代はいつくるの？」
「プレミア強えええ」
「プレミア勢５チームえぐいな」
「やっぱ圧倒的にレベルが高いよな」
「プレミアが世界最高峰のリーグだよ」
一方、最終節の結果で、ストレートイン圏内からプレーオフ圏内に転落したのは、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、ニューカッスル。マドリーは、敵地でベンフィカに２−４で敗れ、３位から９位に。パリSGとニューカッスルは直接対決で、１−１のドローに終わり、ともにPOに回った。
また、ストレートインの残り３枠はバイエルン、バルセロナ、スポルティングとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLリーグフェーズの最終順位表
本大会は、リーグフェーズ上位８クラブがラウンド・オブ16にストレートインし、９位から24位の16チームはホーム＆アウェー形式のノックアウトフェーズ・プレーオフへ進む。なお、25位から36位は敗退となる。
最終順位では、プレミアリーグ勢の躍進が目立った。１位のアーセナルほか、リバプール、トッテナム、チェルシー、マンチェスター・シティがトップ８入り。ニューカッスル以外のすべての出場クラブが、ベスト16進出を決めた。
「もうCL優勝よりPL優勝の方が価値ある可能性出てきたな」
「どこもめっちゃ強い」
「イタリアとオランダとフランス勢の時代はいつくるの？」
「プレミア強えええ」
「プレミア勢５チームえぐいな」
「やっぱ圧倒的にレベルが高いよな」
「プレミアが世界最高峰のリーグだよ」
一方、最終節の結果で、ストレートイン圏内からプレーオフ圏内に転落したのは、レアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、ニューカッスル。マドリーは、敵地でベンフィカに２−４で敗れ、３位から９位に。パリSGとニューカッスルは直接対決で、１−１のドローに終わり、ともにPOに回った。
また、ストレートインの残り３枠はバイエルン、バルセロナ、スポルティングとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLリーグフェーズの最終順位表