「PL優勝の方が価値ある可能性出てきた」「強えええ」プレミア勢５チームがトップ８入りでCL16強ストレートイン！「圧倒的にレベル高い」「世界最高峰リーグ」の声

「PL優勝の方が価値ある可能性出てきた」「強えええ」プレミア勢５チームがトップ８入りでCL16強ストレートイン！「圧倒的にレベル高い」「世界最高峰リーグ」の声