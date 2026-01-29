「堅実なプレーで真の脅威となった」右SBで緊急出場の遠藤航、英メディアからの称賛止まず。「シーズン後半戦のヒーローになる」「スロットはより信頼するかもしれない」と期待
遠藤航が所属するプレミア王者のリバプールは現地１月29日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節でアゼルバイジャンのカラバフと本拠地アンフィールドで対戦。６−０で大勝した。
この試合でリバプールは開始早々にアクシデントが発生した。右SBのジェレミー・フリンポンが接触のないところで鼠蹊部を負傷。代わって遠藤が同ポジションで緊急出場する。日本代表MFは慣れないポジションでのプレーとなったものの、自身の役割をしっかりとこなし、勝利に貢献した。
リバプール専門メディア『ROUSING THE KOP』は、「予想外のリバプールのヒーローが現れ、アルネ・スロットのチームで新しい右サイドバックとして地位を確立しそうだ」と見出しを打ち、遠藤についてこう伝える。
「レッズはコナー・ブラッドリーが膝の故障で今シーズン残り試合の出場が不可能。フリンポンは長期間の離脱が見込まれ、本職の右サイドバックが１人もいないことになる。そのなかで日本人が良いプレーを見せた。また、今シーズンは自身もフラストレーションのたまるシーズンを送ってきたが、遠藤はシーズン後半戦の思いもよらぬヒーローになりそうだ」
また、『ANFIELD WATCH』も、「忘れられたスターがカラバフ戦でリバプールを救う」と報じ、その働きぶりを次のように称賛した。
「今シーズンわずか10試合の出場に留まっていたこの日本代表は、堅実なプレーを見せて、レッズの無失点と圧倒的な勝利に貢献。右サイドで真の脅威となった。その多才さを証明し、今やなくてはならない存在となっている。センターバックとしてもプレー可能で、今後、重要な役割を果たす可能性がある。オランダ人指揮官は遠藤をより信頼するようになるかもしれない」
リバプールは次戦、31日に行なわれるプレミアリーグでニューカッスルとホームで激突。遠藤の起用法に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
