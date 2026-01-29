木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、口をすぼめた変顔ショットを公開！ 「寒いねーの顔です」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは1月28日、自身のInstagramを更新。変顔ショットを公開しました。
【写真】Cocomiの口をすぼめた変顔ショット
自然を満喫「雪が降ってました」Cocomiさんは「雪が降ってました。綺麗！」とつづり、8枚の写真を投稿。「寒いねーの顔です」と、口をすぼめるような変顔を披露しています。とてもかわいらしいですね。滝の前で撮影しており、この日は自然を満喫したようです。
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で2万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
Vlogでも変顔を披露26日には「名寄公演のスライドショーです」と説明し、Vlog動画を投稿したCocomiさん。こちらでも変顔を披露しています。表情豊かな様子がとてもかわいらしいです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)