ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名ランキング！ 2位「伊豆」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれた地名から、その土地の雰囲気やステータスを感じ取る人も多いでしょう。高級住宅地や洗練された街並みのイメージを持つ地名は、どこか「お金持ちそう」と思わせる魅力があります。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う静岡県の地名を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：伊豆／82票2位は「伊豆」でした。首都圏からのアクセスも良好な温泉地・観光地として高い人気を誇る伊豆地域。高級旅館や別荘地が点在し、豊かな自然と海に囲まれたリゾート感が特徴です。四季折々の景観やグルメにも恵まれ、「伊豆ナンバー」には優雅で贅沢なイメージが根付いていると考えられます。
回答者からは「品があるイメージ」（30代女性／埼玉県）、「別荘地や高級温泉旅館が多く、都心の富裕層にも人気があるエリア」（30代男性／神奈川県）、「ゆったりした地域のイメージがあるので、仕事をリタイアしたお金持ちが住んでいそう」（40代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：浜松／88票1位は「浜松」でした。自動車や楽器など、世界的メーカーの本社や工場が立ち並ぶ浜松市は、産業都市としての強い経済力を背景に発展してきました。政令指定都市としてのスケール感や、ものづくりの街としての地位の高さが、「浜松」ナンバーに信頼と富のイメージを付加しているようです。海や山の自然も豊かで、住環境の良さも評価につながっているといえるでしょう。
回答者のコメントを見ると「楽器メーカーや自動車産業も有名なため」（30代女性／愛知県）、「ヤマハやスズキなどの大企業が集まる産業都市で、経済的な豊かさを感じるので」（50代男性／広島県）、「楽器や自動車など世界的企業の本社があり、技術者や経営者が多く住んでいる印象があるから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)