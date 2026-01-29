MLBは公式インスタグラムで29日、ファン投票により順位が付けられた2026シーズンに期待する先発投手トップ10を発表。投票の結果、ドジャースの山本由伸投手が3位にランクインしました。

1位に輝いたのは、ア・リーグで2年連続のサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのタリク・スクーバル投手。今季は、13勝6敗、防御率2.21、241奪三振の成績を残しています。

2位は、ナ・リーグでサイ・ヤング賞を初受賞したパイレーツのポール・スキーンズ投手。今季は10勝10敗、防御率1.97、216奪三振をマークし、満場一致でのサイ・ヤング賞受賞を果たしました。チームとしては地区最下位に沈むなど苦しいシーズンとなりましたが、スキーンズ投手は今季メジャー唯一の防御率1点台を記録しました。

MLB両リーグのサイ・ヤング賞に次ぐ3位に選ばれたのが、ワールドシリーズでの力投も記憶に新しい山本投手。ノーヒットノーランまであと1つ、ワールドシリーズでは中0日での登板など記録でも記憶でもファンをくぎ付けにしました。今季は、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振という成績でした。

◇ランキングTOP101位:タリク・スクーバル(タイガース)2位:ポール・スキーンズ（パイレーツ）3位:山本由伸（ドジャース）4位:ギャレット・クロシェット（レッドソックス）5位:クリストフェル・サンチェス（フィリーズ）6位:ブライアン・ウー（マリナーズ）7位:ザック・ウィーラー（フィリーズ）8位:コール・ラガンズ（ロイヤルズ）9位:クリス・セール（ブレーブス）10位:ハンター・ブラウン（アストロズ）