◇ボクシングスーパーフェザー級トーナメント8回戦 大谷新星（新星）《8回戦》木谷陸（KG大和）（2026年1月30日 東京・後楽園ホール）

賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選の前日計量が29日、都内で行われ、同級8回戦で対戦する日本同級4位の大谷新星（24＝真正）は58・9キロ、同級6位の木谷陸（25＝KG大和）は58・8キロでともに一発クリアした。

現在6連勝中の大谷は「まずは日本タイトルを取りたい。そのための試練というか、ステップになるトーナメント。いつも通り集中して全力でやるだけ」と静かに闘志を燃やした。

大谷は18歳から約1年半を少年院で過ごし、出所後はプロボクサーになるため21年4月に真正ジムへ入門。同年11月にデビューし、22年の西日本新人王決勝では3回TKO勝ちでMVPに輝いた逸材だ。

昨年12月には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）のスパーリング相手も務めた。「強いし、異次元な存在だった。それも含めて感じるものがあったしまた頑張ろう、と思えるエネルギーになった。めちゃくちゃ良い経験になった」。同トーナメント優勝に向けても大きな財産を得たようだ。

先に見据えるのは、23年11月の日本ユース同級王座決定戦で判定負けを喫した、現日本同級7位の渡辺海（23＝ライオンズ）へのリベンジ。同トーナメントでともに勝ち進めば、26年12月に予定される決勝で対戦する。「あのとき（23年に）負けてよかったし、いろいろ気づけた。渡辺選手と戦うためにも勝ち続けて成長していきたい」と気を引き締める。

初戦の相手はメキシコからの“逆輸入ボクサー”木谷。独特のリズムで前進するメキシカンスタイルを武器とするが「実際やってみないと分からない」と冷静に分析し「いつも通りに倒しに行きたいが、昔（渡辺戦）のように強引にはKOを狙わない。やっていくうちに倒せれば」。まずは快勝で初戦を突破し、名前の由来のようにニュースターへの階段を駆け上がる。