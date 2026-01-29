アレックス・プレッティさん（37）と連邦捜査官の衝突を捉えた映像が浮上した/The News Movement

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで男性が税関・国境警備局（CBP）の捜査官によって射殺された事件に関連し、死亡したアレックス・プレッティさん（37）と連邦捜査官の間で事件の1週間前に衝突が起きていたことを示す新たな動画が浮上した。

遺族の代理人はCNNに対し、28日に投稿された映像内の人物はプレッティさん本人だと確認した。

デジタルメディア「ザ・ニュームーブメント」が投稿した映像には、プレッティさんが車で走り去ろうとする捜査官に向かって叫び、車のテールライトを蹴る様子が映っている。捜査官は車を止めて降車し、プレッティさんにタックルして地面に押し倒した。小競り合いが数秒間続いた後、プレッティさんは立ち上がっている。

プレッティさんの腰の部分に銃がしまわれているように見えるが、捜査官が気付いていたかどうかは不明。捜査官はプレッティさんの銃を取り上げることはせず、そのまま立ち去っている。映像の前後に何が起きたのかは分からない。

国土安全保障省（DHS）は28日、CNNに対し、映像を精査していると明らかにした。

映像はプレッティさんが射殺される11日前にデモ参加者や連邦捜査官によって撮影されたもので、ザ・ニュームーブメントは内容を精査したうえで公開した。撮影地点は、プレッティさんが連邦捜査官と遭遇して殺害された現場から2マイル（約3.2キロ）も離れていない。

映像内のプレッティさんは茶色の帽子に茶色の上着、明るい色のパーカー、薄茶色のズボンを着用しており、射殺当日と似たような服装だった。

小競り合いを別角度から捉えた動画もあり、連邦捜査官が車から降りてプレッティさんに詰め寄り、悲鳴を上げる目撃者の前で地面に押さえつける様子が映っている。背後でクラクションが鳴り響く中、プレッティさんが拘束を振りほどくと、捜査官は何らかの煙を発生させる装置を使用し、車で走り去った。その後、プレッティさんは居合わせた人から大丈夫かと尋ねられ、「問題ない」と答えている。

プレッティさんの遺族の弁護士はCNNに対し、「アレックスは路上で銃撃される1週間前、ICEの捜査官のグループから激しい暴行を受けていた。誰にも脅威を与えていなかったにもかかわらずだ」と説明した。

「1週間前に起きたこの出来事はいかなる点でも、ICEの手による1月24日の殺害を正当化する理由にはなりえない」としている。

CNNは以前、集中治療室（ICU）の看護師だったプレッティさんは死亡する約1週間前に捜査官と接触しており、連邦当局には知られた存在だったと報じていた。CNNに情報を提供した関係筋によると、プレッティさんは他の人物を拘束しようとした連邦捜査官に抗議した際、捜査官からタックルを受け、肋骨（ろっこつ）を折るけがを負ったという。ザ・ニュームーブメントの映像がこの時の様子を撮影したものなのかは不明だ。