Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¡¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤òÀä»¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤ÆÀµµÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Âç¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ËÍ¤âº£¡¢¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¤Î¤ª²Ö¤ò¡¢²ÖÉÓ¤ËÁÞ¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡££±¸Ä£±¸Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤ÆÀµµÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°¦¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁüÎÏ¤äÃ£À®´¶¤ò°ìÈÖ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£²¿¤«¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë²áÄø¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥ì¥´¡Ê£Ò¡Ë¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¤ÊÀ¤³¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê³§¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£