DeNA¡¢Åû¹á¤Î¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤¬¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤âÆ±¹Ô¡¢Éã¤Ï¸µ¶áÅ´¡õµð¿Í¡ÄµåÃÄÈ¯É½
Åû¹á¤ÎMLBÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¡DeNA¤Ï29Æü¡¢º´ÌîÀÀÌí¡Ê¤»¤¤¤ä¡Ë»á¤¬Ìî¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼Êäº´·ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï91ÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¤È¤Ï²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢2020Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿Åû¹á¤¬¥ì¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º´Ìî»á¤âµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÂÇ·âÅê¼ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£Åû¹á¤¬¥ì¥¤¥º¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ê¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¡¢µð¿Í¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿º´Ìî¸µ¹ñ»á¤òÉã¤Ë»ý¤Äº´Ìî»á¤Ï¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë¤«¤Ä¤Æµð¿Í·³¤ÎºßÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦À¥¸Å»á¤Î¾Ò²ð¤Ç¥í¥¹¹Ù³°¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥É¥ß¥ó¥²¥¹¥Ò¥ë¥º¹»Âç³ØÌîµåÉô¤Ë¥³¡¼¥ÁÎ±³Ø¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÌîµåÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹DeNA¤ò¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë