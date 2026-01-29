ギャル曽根、家族で米を月720合消費「曽根の畑があります」規格外エピソードに驚きの声相次ぐ「びっくり」「大食いの遺伝子すごい」
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントのギャル曽根が1月29日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜／ひる11時50分〜）に出演。家族の食費について明かす場面があった。
【写真】40歳大食いギャルの食事風景
番組では、ギャル曽根の家庭での食事量についてトークを展開。米の消費量が特に多いそうで、「お米今高いからどうしてるの？」と尋ねられると「うち、米農家さんと直接契約をしていて、年のはじめに『今年は何百キロお願いします』みたいな…。契約して作ってもらっている。曽根の畑があります」と打ち明けると、スタジオからは驚きの声が上がった。
月の米の消費量については「1日24合炊くので、月に720合。凄いとにかく食べるんです」と告白。月の食費については「計算しないようにしてます。ただ、働いた分はほぼ食費です」と明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「衝撃的」「大食いの遺伝子すごい」「エピソードがすごすぎる」「畑があるなんてびっくり」と反響が寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
