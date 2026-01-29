【キユーピーの業務用】冷凍は2品を発売 / 夏の需要期向けにフルーツソース拡充、オムレツは鉄分を加えてリニューアル

キユーピーは26年春の冷凍の業務用新商品として、スノーマンブランドから「ごろっと果実 パインのソース」を発売する。猛暑に食べたくなる冷たい商品提案する。

さらに、「Caたっぷりオムレツ」シリーズを全面リニューアルし、「Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ」(プレーン40g×10個)シリーズとして3品を投入する。いずれも2月6日発売。

〈「ごろっと果実 パインのソース」〉

「ごろっと果実 パインのソース」は、フレッシュなパインの果肉をたっぷり使用し、ごろっとした果肉のサイズ感にこだわった一品。パインアップル果汁を加えることで、より濃厚な風味に仕上げるとともに、パッションフルーツ果汁や白ワインビネガーを使って甘みと香りの中に爽やかさを表現した。

同社によれば、猛暑や夏の長期化より、近年冷たいデザートの需要が高まっているという。なかでも夏の定番であるかき氷は、季節を問わずニーズが高いメニューとなっているようだ。今回の新商品拡充により、かき氷メニューのバラエティ化やデザートの付加価値向上に貢献する。「ごろっと果実」シリーズは、新商品のパインを含めた全6品をラインアップする。

〈「Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ」〉

「Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ」は、学校給食の調理現場で要望の多かった鉄分を新たに配合するとともに、より手作りらしい見た目へと向上させた。

同品100gあたり246mg〜264mgのカルシウムと14.3mg〜4.6mgの鉄分を摂取することができ、一回の給食で必要な鉄分の基準値達成をサポートする。

開発段階では、鉄分の配合を増やすほど鉄特有の苦味がすることが課題となっていたが、配合の工夫により改善したという。

同品の拡充によって、人手不足や献立管理の難しさなど課題を抱える学校や病院施設、事業所給食などへの提案を強化する方針だ。

ラインアップは、シンプルな味付けの「プレーン」、ほうれん草を加えて彩りよく焼き上げた「ほうれんそう」、トマトとひき肉のソースを包んで焼き上げた「トマトミート」の3品。

スノーマン Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ

〈「キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル」〉

チルドでは、業務用から「キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル」などを発売する。同品は24年2月に発売した市販用商品「具だくさん レモンタルタル」の好調や市販用タルタルソース市場の拡大にあわせ、夏でも揚げ物をさっぱりと楽しめる商品として開発。レモン果汁と果皮を使用した爽やかなレモンの風味と、たまねぎのシャキシャキとした具材感が楽しめる。適度な粘度で食材に絡みやすく、調理現場での作業性にも配慮した。

同社では、2026年度の販売施策としてタルタルソースの市場拡大を掲げている。タルタルソースの売上目標としては、市販用と業務用をあわせ2028年までに100億円を目指す。

キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル

〈商品概要〉

◆スノーマンごろっと果実 パインのソース

内容量/荷姿:200g/20袋、賞味期間:冷凍18カ月。

◆スノーマン Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ

内容量/荷姿:40g×10個/8袋、40g/100個、60g×10個/8袋、60g/100個、賞味期間:冷凍1年。

◆キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル

内容量/荷姿:500g/10袋、賞味期間:冷蔵5カ月。