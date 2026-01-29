食べ放題3980円が「1990円」に　80種類以上のメニューが対象、焼肉店が特別企画実施

名古屋駅前に位置する「焼肉ジャック」は、全80種以上のメニューが食べ放題となる「プレミアム食べ放題コース」（通常価格3980円）を、特別価格「1,990円」で提供するキャンペーンを実施する。※文中価格は全て税込表記

【写真】食べ放題の対象メニューを見る（1グループあたり最大4名まで適用）

今回のキャペーンは、「焼肉ジャック」を運営する株式会社 DICの設立10周年を記念して行われる。販売期間は2026年2月16日（月）から2月28日（土）まで。

「プレミアム食べ放題コース」は、定番のカルビやロースはもちろん、ホルモン、サイドメニュー、デザートなども対象だという。

焼肉ジャック名古屋駅前店

〈キャンペーン概要〉

イベント名：半額キャンペーン

開催期間：2026年2月16日（月）〜2月28日（金）のうち、平日（月〜金）のみ

対象店舗：焼肉ジャック 名古屋駅前店

開催時間：16時スタート限定

組数限定：1日5組限定

予約方法：電話予約のみ（TEL：050-5593-9888）

※16時以降の問い合わせは、電話が繋がりにくい場合がある

【写真】食べ放題の対象メニューを見る（1グループあたり最大4名まで適用）

【利用条件】

1組あたり最大4名まで半額適用（5名目からは通常料金となる）。

当日のコース変更は不可。

■対象コース（価格は全て税込）

・プレミアム食べ放題コース

通常3,980円 → キャンペーン価格 1,990円

全80種以上食べ放題が1,990円になる（焼肉ジャック）

■店舗概要

店舗名：焼肉ジャック名古屋駅前店

住所：愛知県名古屋市中村区椿町14-7 TRUNK名古屋椿町7F

アクセス：名古屋駅 太閤通口から徒歩約1分

営業時間： 月〜日、祝日: 16時00〜翌0時 （料理L.O. 23時 ドリンクL.O. 23時半）

定休日：なし（1月1日を除く）