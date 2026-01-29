彼氏・彼女必見！交際を長続きさせるための「心掛け」９パターン
恋愛経験の少ない男性は、女性とのコミュニケーションが「自己満足」に陥りがちなもの。その一方でモテる男性は、付き合っている彼女に対して、「何かを与えること」を心掛けているようです。そこで今回は10代から30代の独身男性154名に聞いたアンケートを参考に、「『すてきな交際』を長続きさせている男性が、彼女に対して心掛けていること９パターン」をご紹介します。
【１】落ち込んでいるときに優しく励ます「包容力」
「悩みやグチを最後までちゃんと聞いてあげる」（20代男性）など、モテる男性は「聞き上手」である場合が多いようです。胸の内を吐きだすだけでスッキリする女性は少なくないので、まずは黙って耳を傾けましょう。
【２】いつも彼女を思いやる「見返りを求めない優しさ」
「ギブアンドテイクじゃなくて、ギブアンドギブぐらいでちょうどいい（笑）」（20代男性）など、彼女に無償の優しさを与えることで、それ以上の愛情を返してもらう方法です。下心のある優しさではなく、信頼関係に基づいたものだからこそ、彼女に価値が伝わるのでしょう。
【３】タイミングよく愛情を実感させる「心に響く言葉」
「気持ちは口に出さないと伝わらない」（20代男性）など、「言葉」で愛情表現することの必要性を説く人もいます。「言わなくてもわかるだろ」と曖昧にするのではなく、たまには「大好きだよ」とささやいて、彼女を満足させましょう。
【４】料理や家事を彼女任せにしない「自立心」
「『自分のことは自分で』という姿勢をみせると、彼女のオカン化を防ぐことができます」（20代男性）など、女性を家事や料理のアテにしないことで、「恋人としての甘い関係」の維持を図るパターンです。母親のように口うるさくされたくなければ、そもそも世話を焼いてもらわないのが得策でしょう。
【５】尽くしてもらうのが当たり前…にならない「感謝の気持ち」
「『ありがとう』をハッキリ口にする」（20代男性）など、彼女に何かしてもらったとき、モテる男性は感謝の気持ちをきちんと伝えるようです。恋人からお礼を言われるのは誰だって嬉しいもの。「してもらって当然」という傲慢な態度は避けましょう。
【６】いくら相手を好きでも踏み込みすぎない「プライバシーの尊重」
「『そんな仕事辞めちゃえば？』とか『友達選べよ』みたいな言葉は、アドバイスのつもりでもご法度です」（20代男性）など、相手の領域を侵さないよう、うまく距離感を保つ男性もいます。本気で何か諭したいことがあるのなら、価値観の押し付けにならない伝え方を考えましょう。
【７】お互いを絶対に裏切らないと心から信頼できる「誠実さ」
「自分が嘘をつかなければ、彼女も応えてくれる」（20代男性）など、モテる男性ほど「きちんとした付き合い」を重視しているようです。彼女と深い関係を築くためには、まず自分を信頼してもらうことが先決。隠し事をしたり、下手な嘘をつくのはもってのほかでしょう。
【８】相手のことを心から認める「リスペクトする気持ち」
「『よく気が付く』とか『友達思い』とか、些細なことでもいいから褒める」（20代男性）など、相手の優れた点を見出すことで、女心をくすぐる人もいます。自分に自信を持った彼女が輝きを増せば、彼氏としてもいいことづくめでしょう。
【９】一緒にいて退屈を感じさせない「刺激的な緊張感」
「家族みたいな関係になるより、男と女でいたい」（20代男性）など、モテる男性は、彼女にとって刺激的な存在であることを意識しているようです。自宅でゴロ寝するだけではなく、たまにはドレスアップして食事に行くなど、気の張るデートを企画しましょう。
このすべてを満たすことができる男性は、恋愛におけるスーパーマンかもしれません。しかし、少しの勇気と行動力があれば、ひとつひとつは誰にでも真似できるはず。モテる男性の意見を参考に、一歩一歩成長していきたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計154名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】落ち込んでいるときに優しく励ます「包容力」
「悩みやグチを最後までちゃんと聞いてあげる」（20代男性）など、モテる男性は「聞き上手」である場合が多いようです。胸の内を吐きだすだけでスッキリする女性は少なくないので、まずは黙って耳を傾けましょう。
「ギブアンドテイクじゃなくて、ギブアンドギブぐらいでちょうどいい（笑）」（20代男性）など、彼女に無償の優しさを与えることで、それ以上の愛情を返してもらう方法です。下心のある優しさではなく、信頼関係に基づいたものだからこそ、彼女に価値が伝わるのでしょう。
【３】タイミングよく愛情を実感させる「心に響く言葉」
「気持ちは口に出さないと伝わらない」（20代男性）など、「言葉」で愛情表現することの必要性を説く人もいます。「言わなくてもわかるだろ」と曖昧にするのではなく、たまには「大好きだよ」とささやいて、彼女を満足させましょう。
【４】料理や家事を彼女任せにしない「自立心」
「『自分のことは自分で』という姿勢をみせると、彼女のオカン化を防ぐことができます」（20代男性）など、女性を家事や料理のアテにしないことで、「恋人としての甘い関係」の維持を図るパターンです。母親のように口うるさくされたくなければ、そもそも世話を焼いてもらわないのが得策でしょう。
【５】尽くしてもらうのが当たり前…にならない「感謝の気持ち」
「『ありがとう』をハッキリ口にする」（20代男性）など、彼女に何かしてもらったとき、モテる男性は感謝の気持ちをきちんと伝えるようです。恋人からお礼を言われるのは誰だって嬉しいもの。「してもらって当然」という傲慢な態度は避けましょう。
【６】いくら相手を好きでも踏み込みすぎない「プライバシーの尊重」
「『そんな仕事辞めちゃえば？』とか『友達選べよ』みたいな言葉は、アドバイスのつもりでもご法度です」（20代男性）など、相手の領域を侵さないよう、うまく距離感を保つ男性もいます。本気で何か諭したいことがあるのなら、価値観の押し付けにならない伝え方を考えましょう。
【７】お互いを絶対に裏切らないと心から信頼できる「誠実さ」
「自分が嘘をつかなければ、彼女も応えてくれる」（20代男性）など、モテる男性ほど「きちんとした付き合い」を重視しているようです。彼女と深い関係を築くためには、まず自分を信頼してもらうことが先決。隠し事をしたり、下手な嘘をつくのはもってのほかでしょう。
【８】相手のことを心から認める「リスペクトする気持ち」
「『よく気が付く』とか『友達思い』とか、些細なことでもいいから褒める」（20代男性）など、相手の優れた点を見出すことで、女心をくすぐる人もいます。自分に自信を持った彼女が輝きを増せば、彼氏としてもいいことづくめでしょう。
【９】一緒にいて退屈を感じさせない「刺激的な緊張感」
「家族みたいな関係になるより、男と女でいたい」（20代男性）など、モテる男性は、彼女にとって刺激的な存在であることを意識しているようです。自宅でゴロ寝するだけではなく、たまにはドレスアップして食事に行くなど、気の張るデートを企画しましょう。
このすべてを満たすことができる男性は、恋愛におけるスーパーマンかもしれません。しかし、少しの勇気と行動力があれば、ひとつひとつは誰にでも真似できるはず。モテる男性の意見を参考に、一歩一歩成長していきたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計154名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査