¡Úµð¿Í¡Û¿·ÀïÎÏ¤Î¾¾ËÜ¹ä¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤é£²£¸¿Í¥º¥é¥ê¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥¿¥ª¥ëÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ÎÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò£²·î£±Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡ÊµÜºê¡¦ÆáÇÆ¡Ë¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡¢Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤é»ÙÇÛ²¼¡¦°éÀ®Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ò´Þ¤àÁíÀª£²£¸¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë°¤Éôµð¿Í¡£Áª¼ê¤Î¥Í¡¼¥à¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ïº£Ç¯¤«¤éÁ´Áª¼ê¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÆ±Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÎÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¡£
¡¡¡ù¥³¡¼¥Á
²ñÅÄÍ»Ö¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¡¢ÅÄ¸ý¾»ÆÁ¡¢Íû¾µ¥è¥×¡¢ÂçÅÄÂÙ¼¨¡¢À¾Â¼·òÂÀÏ¯¡¢¼ãÎÓ¹¸¹°
¡¡¡ùÁª¼ê
¾¾ËÜ¹ä¡¢£Æ¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢£Ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢£Â¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¢£Â¡¦¥Þ¥¿¡¢ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢ÅÄÏÂÎ÷¡¢¾®ÉÍÍ¤ÅÍ¡¢»³¾ëµþÊ¿¡¢³§Àî³ÙÈô¡¢Â§ËÜ¹·Âç¡¢Æ£°æ·òæÆ¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®¡¢¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¡¢ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¡¢ÎÓ»¸¡¢²ÏÌîÍ¥ºî¡¢¾¾±º·ÄÅÍ¡¢ËÌ±ºÎµ¼¡¡¢ÈÄÅìÍ¯¸è¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿