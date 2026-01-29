TBS・江藤愛アナ、生放送『THE TIME，』でのハプニングにSNSで気遣い「ごめんよ」
TBSアナウンサーの江藤愛（40）が29日、自身のXを更新。生放送での“ハプニング”について気遣いを見せた。
【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン
同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）が公式Xで、きょう29日放送の「シマエナガ体操」の様子を公開した。この動画について、江藤アナが「手袋落ちたね」「気づけずごめんよ」とコメント。涙の絵文字などを添えた。
シマエナガ体操が始まってすぐ、3羽のシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出した後、1羽の左手袋がぽろりと落ちてしまった。しかしスタジオではダンスが続き、誰も気付かないまま進行されていた。
【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン
同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）が公式Xで、きょう29日放送の「シマエナガ体操」の様子を公開した。この動画について、江藤アナが「手袋落ちたね」「気づけずごめんよ」とコメント。涙の絵文字などを添えた。
シマエナガ体操が始まってすぐ、3羽のシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出した後、1羽の左手袋がぽろりと落ちてしまった。しかしスタジオではダンスが続き、誰も気付かないまま進行されていた。